Ucraina: Ismu, ‘172mila i beneficiari di protezione temporanea in Italia (84% donne)’

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Dei 4,86 milioni di ucraini rifugiati in Europa in seguito all’invasione russa, 172mila sono i beneficiari di protezione temporanea arrivati in Italia, l’84% dei quali, tra i maggiorenni, rappresentato da donne; il 36,1% sono minori. E’ quanto emerge dal XXVIII Rapporto sulle migrazioni presentato oggi a Milano da Fondazione Ismu Ets. Il dato è riferito a febbraio 2023.

Tra i cittadini ucraini in Italia, il dato del 1 gennaio 2023 rileva 5.042 minori non accompagnati, il 50% dei quali rappresentato da ragazze.