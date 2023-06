Ucraina: Isw, ‘a Belgorod Mosca incapace di azioni coordinate’

Giugno 5, 2023

Washington, 5 giu. (Adnkronos) – Le scoordinate risposte russe alle incursioni nell’oblast di Belgorod suggeriscono che la leadership russa non ha ancora deciso su come reagire ai limitati raid transfrontalieri. Lo scrive l’Institute for the Study of War (Isw) nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina, spiegando che “i rapporti contraddittori da fonti ufficiali russe sulla situazione nell’oblast di Belgorod e l’apparente decisione personale del governatore regionale Gladkov di rispondere al Corpo volontario russo (Rdk) anti Cremlino e alla Legione della libertà della Russia (Lsr) suggeriscono che il Ministero della Difesa e Gladkov non stanno coordinando le loro risposte ai raid”.