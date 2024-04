Ucraina: Isw, ‘Chasiv Yar ancora cruciale per forze russe’

26 Aprile 2024

Mosca, 26 apr. (Adnkronos) – Le forze russe stanno cercando “guadagni tattici” a nord-ovest di Avdiivka, ma l’operazione offensiva principale, e quella con maggiori probabilità di successo, è ancora Chasiv Yar. Lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). Chasiv Yar si trova nell’oblast di Donetsk, a circa 10 chilometri a ovest di Bakhmut e 50 chilometri a nord di Avdiivka, città prese dalla Russia rispettivamente nel maggio 2023 e nel febbraio 2024.

Secondo Kiev, le forze russe hanno concentrato i loro sforzi vicino a Chasiv Yar, che considerano cruciale per ulteriori avanzamenti verso le vicine città di Kostiantynivka, Kramatorsk e Sloviansk. Il think tank americano ha affermato che, sebbene sia possibile che le forze russe possano ottenere qualche guadagno a nord-ovest di Avdiivka, un’offensiva nell’area è “improbabile che si trasformi in una penetrazione operativamente significativa, per non parlare del crollo della difesa ucraina a ovest di Avdiivka”.

L’operazione per prendere Chasiv Yar ha il maggior potenziale a breve termine per essere una vittoria operativa per le forze russe, ha aggiunto l’Isw. La presa di Chasiv Yar rappresenterebbe un’opportunità per la Russia di “lanciare successive operazioni offensive contro le città che formano un’importante cintura difensiva ucraina nell’oblast di Donetsk”.