Ucraina: Isw, ‘gruppo Wagner verrà ancora impiegato dal Cremlino’

Washington, 26 giu. (Adnkronos) – Un filmato geolocalizzato pubblicato ieri mostra le forze armate di Wagner che si allontanano a sud da Mosca, vicino alla città di Voronezh e “mostra presumibilmente le forze di Wagner che tornano ai campi di addestramento nel sud della Russia. Il fatto che Wagner stia tornando ai propri campi di addestramento con equipaggiamento militare indica che il Cremlino intende mantenere almeno alcuni elementi di Wagner piuttosto che cercare di smobilitarli immediatamente, sebbene il futuro del comando e della struttura organizzativa di Wagner non sia chiaro”. Lo scrive l’Institute for the Study of War (Isw).

“Il 25 giugno – prosegue l’Isw – il capo del comitato per la difesa della Duma di Stato russa Andrei Kartapolov ha annunciato che la Duma di Stato sta lavorando a una legge che regolerebbe le compagnie militari private, ma ha sottolineato che non è necessario bandire il gruppo Wagner in quanto è “l’unità di combattimento già disponibile in Russia”. Kartapolov ha inoltre osservato che il futuro del gruppo Wagner non è stto ancora deciso e ha sottolineato che il personale del gruppo Wagner a Rostov sul Don stava “eseguendo gli ordini del suo comando” e “non ha fatto nulla di riprovevole”.

“Gli sforzi di Kartapolov per assolvere il personale Wagner dalla responsabilità di aver preso parte a una ribellione armata e separarlo da Prigozhin – concludono gli analisti statunitensi – possono indicare il desiderio del governo russo di continuare a utilizzare il personale Wagner in qualche modo, e come Isw ha valutato il 24 giugno, la leadership russa potrebbe ridistribuire Wagner in Ucraina o invece impegnarli in missioni internazionali. I notiziari russi affiliati allo Stato hanno riferito il 24 giugno che il Servizio federale russo per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell’informazione e dei mass media (Rozkomnadzor) ha bloccato il servizio stampa ufficiale di Prigozhin sul sito di social media russo VKontakte, nel tentativo di limitare il ruolo organizzativo di Prigozhin”.