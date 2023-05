Ucraina: Isw, ‘ipotesi che a Bakhmut Wagner stia ancora avanzando’

Maggio 24, 2023

Washington, 24 mag. (Adnkronos) – “Funzionari ucraini hanno dichiarato che il ritmo dei combattimenti nella direzione di Bakhmut è diminuito a causa dei continui e limitati contrattacchi ucraini sui fianchi di Bakhmut, suggerendo che le forze del gruppo Wagner potrebbero aver fatto ulteriori progressi all’interno della città”. Lo scrive l’Institute for the Study of War (ISW) nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, aggiungendo che “lo stato maggiore ha anche riferito che le forze russe hanno condotto azioni offensive senza successo vicino a Khromove (immediatamente a ovest di Bakhmut).

“Il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar – proseguono gli analisti del think tank statunitense – ha dichiarato che le operazioni di combattimento sono diminuite dentro e intorno a Bakhmut e ha ribadito che le forze ucraine mantengono posizioni in un’area fortificata vicino al monumento al combattente ‘MiG-17’, nella parte occidentale di Bakhmut. Tuttavia, un milblogger russo ha pubblicato riprese video che presumibilmente mostrano le forze di Wagner vicino al monumento del MiG-17 e ha affermato che non ci sono forze ucraine nell’area”.