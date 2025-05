Ucraina: Isw, ‘Mosca costringe Kiev a concessioni su tempi e luogo negoziati’/Adnkronos

30 Maggio 2025

Washington, 30 mag. (Adnkronos) – I funzionari russi continuano a dettare i termini e i tempi dei negoziati di pace con l’Ucraina. Secondo un’analisi dell’Institute for the study of war (Isw), Mosca sta tentando di “offuscare l’attuale stato dei negoziati, con i funzionari russi che stanno creando le condizioni per accusare falsamente l’Ucraina di ritardarli”. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato il 28 maggio che la Russia è pronta a presentare il suo memorandum sui termini dei negoziati di pace durante il prossimo incontro bilaterale con l’Ucraina e ha suggerito che i rappresentanti russi e ucraini si incontrino a Istanbul il 2 giugno. Lavrov ha affermato che il memorandum russo propone come superare “in modo affidabile” quelle che vengono percepite come “cause profonde” della guerra in Ucraina e che per lui sono l’espansione della Nato verso est in seguito al crollo dell’Unione Sovietica negli anni ’90 e la presunta discriminazione del governo ucraino nei confronti dei russofoni e della cultura russa.

L’assistente presidenziale russo Vladimir Medinsky, che ha guidato l’ultima delegazione russa a Istanbul, ha affermato il 28 maggio di aver parlato con il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e di aver proposto una data per lo scambio dei memorandum tra Russia e Ucraina. Umerov – ricorda l’Isw – “ha risposto alla proposta russa il 28 maggio e ha affermato che l’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco e ulteriori negoziati e che l’Ucraina ha già presentato il suo memorandum alla Russia. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato il 29 maggio che la Russia non ha ricevuto una copia del memorandum dell’Ucraina e che l’Ucraina non ha risposto alla proposta di Lavrov”.

“La Russia – tira le somme il think tank americano – sta costringendo l’Ucraina a fare concessioni su tempi, termini e luogo dei negoziati. Il presidente russo Vladimir Putin ha inizialmente suggerito, nella notte tra il 10 e l’11 maggio, di “riprendere” i negoziati di pace bilaterali del 2022 a Istanbul, ma in seguito ha respinto l’invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un incontro di persona a Istanbul. La disponibilità dell’Ucraina a partecipare ai colloqui del 15 e 16 maggio a Istanbul con funzionari russi è stata di per sé una concessione significativa, poiché lo svolgimento dei negoziati in Turchia si adattava alla narrazione di Putin secondo cui i colloqui in corso sono una ripresa dei Protocolli di Istanbul del 2022, in cui la Russia chiedeva che l’Ucraina capitolasse di fatto alla Russia”.

“Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – prosegue l’Isw – aveva precedentemente suggerito che Russia e Ucraina avrebbero potuto spostare i colloqui di pace in Vaticano, ma i funzionari russi hanno respinto questa offerta e continuano a suggerire incontri a Istanbul. Putin ha annunciato unilateralmente i cessate il fuoco di Pasqua e del Giorno della Vittoria nell’aprile e nel maggio 2025, e la Russia sta ora nuovamente imponendo unilateralmente tempi e condizioni all’Ucraina. L’Ucraina, gli Stati Uniti e gli stati europei hanno ripetutamente chiesto alla Russia di accettare un cessate il fuoco rinnovabile in Ucraina prima che Russia e Ucraina inizino i negoziati per una pace duratura, richieste che il Cremlino ha ripetutamente respinto”.

“I funzionari russi chiedono invece che i negoziati affrontino sia un cessate il fuoco che un accordo di pace a lungo termine in Ucraina. Le forze russe continueranno a premere lungo la linea del fronte finché l’Ucraina non accetterà le condizioni della Russia o non saranno più in grado di farlo, e i funzionari russi tenteranno di sfruttare eventuali ulteriori guadagni sul campo di battaglia per ottenere ulteriori concessioni dall’Ucraina e dall’Occidente durante i negoziati”.