Ucraina: Isw, ‘nuova mobilitazione segreta peggiorerà qualità truppe russe’

Novembre 19, 2022

Washington, 19 nov. (Adnkronos) – “La nuova mobilitazione segreta peggiorerà significativamente la qualità complessiva delle truppe russe inviate al fronte in Ucraina”. Lo ha affermato in una nota l’ Istituto per lo studio della guerra (ISW).

Secondo gli esperti del think tank americano, “è probabile che la prosecuzione delle misure di mobilitazione segreta, in tandem con la coscrizione autunnale, creino un onere significativo per il già sovraccaricato apparato russo di formazione delle forze armate”.

La prossima ondata di mobilitazione, secondo l’Isw, “porterà probabilmente a una qualità dell’addestramento ancora inferiore sia per i nuovi mobilitati che per gli stessi coscritti regolari”.