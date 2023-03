Ucraina, Isw: “Offensiva Wagner a Bakhmut agli sgoccioli”

Marzo 16, 2023

Kiev, 16 mar. (Adnkronos) – Il numero di attacchi del gruppo Wagner a Bakhmut è notevolmente diminuito in particolare negli ultimi giorni. Lo rileva l’Istituto per lo studio della guerra nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra tra Ucraina e Russia. Il finanziere del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha recentemente sottolineato il prezzo che una segnalata mancanza di munizioni ha sulla capacità della milizia di perseguire offensive su Bakhmut e ha dichiarato che a causa della carenza di munizioni e dei pesanti combattimenti, Wagner ha dovuto allentare il suo accerchiamento della città.

Prigozhin, tuttavia, afferma il think thank Usa, ha dichiarato che Wagner ha preso Zalizianske, un minuscolo insediamento rurale situato a circa nove chilometri a nord-ovest di Bakhmut, il che indica che “le forze di Wagner stanno probabilmente conducendo attacchi localizzati opportunistici contro insediamenti più a nord di Bakhmut che sono piccoli e relativamente più facili da conquistare”.

I recenti successi di Wagner a nord di Bakhmut suggeriscono che le perdite di manodopera, artiglieria e equipaggiamento nei combattimenti per Bakhmut probabilmente limiteranno la sua capacità di completare uno stretto accerchiamento della città. “È improbabile – sottolinea l’Isw – che la cattura di Zalizianske e di altre piccole città a nord di Bakhmut aumenti la capacità di Wagner di catturare Bakhmut stessa o di ottenere altri successi operativamente significativi. È quindi probabile che l’offensiva di Wagner su Bakhmut sia sempre più vicina al culmine”.

Fra truppe regolari e milizie Wagner, a Bakhmut sarebbero finora stati uccisi fino a 30mila combattenti russi secondo la stima del consigliere militare britannico Ian Stubbs, secondo cui i leader militari russi hanno sacrificato unità militari e sperperato risorse strategiche per piccoli guadagni tattici.

“La Russia sta soffrendo tassi di vittime estremamente pesanti”, ha detto Stubbs. “Dal maggio dello scorso anno, tra i 20 e i 30.000 Wagner e membri delle forze regolari russe sono stati uccisi e feriti nella sola area intorno a Bakhmut: un’enorme perdita di vite umane per un’avanzata territoriale totale di circa appena 25 chilometri”. Il Regno Unito ha stimato che si tratta di oltre 800 membri del personale russo uccisi o feriti per ogni chilometro guadagnato, la stragrande maggioranza dei quali sono combattenti Wagner.

Sulla scia di ciò, Prigozhin sta trovando “sempre più difficile rifornire quello che ha definito il ‘tritacarne nell’Ucraina orientale'”, secondo Stubbs. All’inizio di questo mese, per reclutare personale, Wagner ha istituito squadre di “sensibilizzazione” con sede in centri sportivi in almeno 40 località in tutta la Russia. Nei giorni scorsi, i reclutatori di Wagner hanno persino tenuto colloqui nelle scuole superiori di Mosca, distribuendo questionari dal titolo “candidatura di un giovane guerriero” per raccogliere i recapiti degli alunni interessati.

Meno di 3.000 residenti, fra cui 33 bambini, rimangono a Bakhmut. Lo ha riferito il governatore dell’oblast di Donetsk Pavlo Kyrylenko, secondo il quale “ci sono persone che si rifiutano assolutamente di andarsene”. Secondo Kyrylenko, mentre la scorsa settimana ad Avdiivka erano rimasti 42 bambini, ora ne sono rimasti solo 13. La città assediata di Bakhmut è stata l’obiettivo principale della Russia per oltre sette mesi. Nonostante sia circondata su tre lati dalle truppe russe, l’esercito ucraino si è impegnato nella difesa della città, probabilmente nel tentativo di logorare le forze del gruppo paramilitare Wagner.

L’esercito ucraino ha respinto oltre 75 assalti russi in cinque aree nell’ultimo giorno ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo briefing mattutino. Secondo il rapporto, le forze russe stanno concentrando i loro sforzi sulla conduzione di offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nell’oblast di Donetsk.

Nelle ultime 24 ore, la Russia ha lanciato tre missili, prendendo di mira le infrastrutture civili a Kharkiv, oltre a 29 attacchi aerei e 79 attacchi MLRS contro l’Ucraina. La minaccia missilistica rimane alta, hanno detto i militari.

L’aeronautica militare ucraina ha effettuato 16 attacchi su basi russe temporanee, mentre le forze missilistiche e di artiglieria ucraine hanno colpito altre tre basi temporanee russe, un punto di controllo, due stazioni radar, una stazione di guerra elettronica, un sistema missilistico antiaereo e hanno anche abbattuto un caccia Su-25 e 13 droni.

Le forze russe hanno bombardato quattro comunità nell’oblast di Sumy, distruggendo le infrastrutture civili ha riferito l’amministrazione regionale, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. I soldati di Mosca hanno attaccato le comunità di Krasnopillia, Khotyn, Shalyhyne e Novoslobidske. Sono stati segnalati oltre 160 colpi che hanno distrutto un fabbricato agricolo a Shalyhyne e un edificio per uffici a Khotyn.

Sempre secondo lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine la Russia ha perso nell’ultimo giorno 1.040 uomini, facendo salire a 162.560 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello , appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 162.560 uomini, 3.504 carri armati, 6.810 mezzi corazzati, 2.539 sistemi d’artiglieria, 503 lanciarazzi multipli, 265 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 289 elicotteri, 5.367 autoveicoli, 18 unità navali e 2.145 droni.

Abbattuto drone cinese civile ‘riadattato e armato’

Un drone per uso civile di fabbricazione cinese, riadattato e armato per la guerra, è stato abbattuto dall’esercito di Kiev nell’Ucraina orientale nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Lo rende noto la Cnn, che ha potuto visionare il relitto del velivolo senza pilota colpito da armi automatiche A-47.

Il drone era un Mugin-5, un uav commerciale realizzato da un produttore cinese con sede nella città portuale di Xiamen, sulla costa orientale della Cina. Alcuni blogger tecnologici affermano che le macchine sono conosciute come “droni Alibaba” in quanto erano disponibili per la vendita a un prezzo di circa 15.000 dollari sui siti web del mercato cinese tra cui Alibaba e Taobao.

Mugin Limited ha confermato alla Cnn che si trattava di un loro prodotto, definendo l’incidente “profondamente sfortunato”. È l’ultimo esempio di un drone civile che è stato adattato e trasformato in arma dall’invasione russa dell’Ucraina.