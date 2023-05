Ucraina: Isw, ‘Putin ha opzioni limitate per rispondere e ha minimizzato attacco a Mosca’

Maggio 31, 2023

Washington, 31 mag. (Adnkronos) – “Vladimir Putin ha minimizzato l’attacco dei droni a Mosca per evitare di ammettere le limitate opzioni in suo possesso per rispondere. Il presidente russo ha affermato che le forze russe hanno colpito il quartier generale dell’intelligence militare ucraina ‘due o tre giorni fa’ e ha affermato che le forze armate russe continuano a rispondere alla ‘guerra contro il Donbass’ dell’Ucraina colpendo le loro infrastrutture militari ucraine”. Questa l’analisi dell’Institue for the study of war sull’attacco con droni che ieri ha colpito Mosca.

Secondo gli analisti del think tank statunitense, Putin ha insinuato che l’attacco dei droni su Mosca fosse la risposta di Kiev agli attacchi russi, e il Ministero della Difesa russo ieri ha opportunamente affermato che le forze russe hanno effettuato ‘un gruppo di attacchi con armi aeree ad alta precisione a lungo raggio sui principali centri decisionali’ in Ucraina. Il Ministero della Difesa russo non aveva detto precedentemente di aver colpito il quartier generale dell’intelligence militare ucraina e non vi è alcuna conferma riguardo l’affermazione di Putin”.

“L’enfasi di Putin sugli attacchi missilistici passati e in corso – spiega l’Isw – è probabilmente un tentativo di segnalare che la Russia sta già attivamente effettuando rappresaglie e non ha bisogno di rispondere a ulteriori provocazioni ucraine”.