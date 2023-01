Gennaio 25, 2023

Washington, 25 gen. (Adnkronos) – La fornitura di carri armati da parte dei paesi occidentali all’Ucraina aiuterà le forze armate ucraine nel cammino verso la vittoria sull’esercito russo e la liberazione dei territori occupati. Lo sostiene l’American Institute for the Study of War (Isw), aggiungendo che i tank aumenteranno inoltre le possibilità di una controffensiva.