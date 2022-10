Ucraina: Kelin, ‘droni sono risposta russa a esplosione sul ponte di Kerch’

Ottobre 26, 2022

Mosca, 26 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, ha riconosciuto che la recente ondata di attacchi di droni contro numerose città in Ucraina è in risposta all’esplosione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, di cui Mosca accusa kiev.

“Il ponte di Crimea è essenziale per la nostra infrastruttura. Gli ucraini sono consapevoli che questa è una ‘linea rossa’ che non dovrebbero attaccare. L’hanno gravemente danneggiato e non dovrebbe sorprendere che ci sia una risposta seria per questo”, ha detto Kelin alla Cnn.

Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha accusato le forze armate russe di aver distrutto più di un terzo delle infrastrutture energetiche del paese in attacchi con droni kamikaze presumibilmente forniti dall’Iran.