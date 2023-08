Agosto 25, 2023

Kiev, 25 ago. (Adnkronos) – Sono 470 i militari russi che hanno perso la vita in Ucraina nelle ultime 24 ore, per un totale di 259.630 dall’inizio della guerra il 24 febbraio del 2022. Lo riferisce il ministero della Difesa di Kiev nel bollettino diffuso oggi, aggiungendo che sono 12 i droni abbattuti nell’ultima giornata, 4.356 in tutto.