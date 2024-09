Ucraina: Kiev, ‘abbattuti 10 droni russi, detriti causano incendio’

26 Settembre 2024

Kiev, 26 set. (Adnkronos) – Dieci droni lanciati su Kiev sono stati abbattuti dalle difese aeree ucraine. Lo ha reso noto l’amministrazione militare della capitale ucraina, aggiungendo che i detriti hanno danneggiato una conduttura del gas di un edificio residenziale di cinque piani provocando un incendio e danneggiando 20 macchine.

L’allarme antiaereo nella capitale ucraina è risuonato per 5 ore. Sono state udite molteplici esplosioni in diversi quartieri della città e nella regione, secondo il Kyiv Independent. Non si sono registrate vittime.