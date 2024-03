Ucraina: Kiev, ‘abbattuti 35 droni russi su 39, attacchi anche con missili S-300’

Marzo 10, 2024

Kiev, 10 mar. (Adnkronos) – I militari di Kiev affermano di aver abbattuto 35 “droni kamikaze” su 39 lanciati dalla Russia nelle ultime ore contro il territorio ucraino. “Nella notte” i russi “hanno preso di mira le regioni di Kharkiv e Donetsk con quattro missili S-300 e hanno lanciato 39 droni Shahed”, fa sapere l’Aeronautica militare di Kiev. E, come riporta Ukrinform, 35 droni sono stati abbattuti nelle regioni di Kiev, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Odessa, Kherson, Khmelnytskyi, Vinnytsia e Zhytomyr. Non è chiaro se ci siano stati danni e non vengono forniti dettagli sui denunciati attacchi con gli S-300.