Ucraina: Kiev, ‘abbattuti tutti i 14 droni lanciati da Mosca nella notte’

Novembre 22, 2023

Kiev, 2 nov. (Adnkronos) – Le forze ucraine hanno abbattuto durante la notte tutti i 14 droni Shahed lanciati dalla Russia. Lo ha riferito l’aeronautica di Kiev. I velivoli senza pilota sono stati lanciati vicino alla città russa di Primorsko-Akhtarsk, nel Krasnodar Krai, sul Mar d’Azov.

Quattro dei droni Shahed sono stati abbattuti mentre si dirigevano in direzione delle oblast di Kiev e Zhytomyr e un altro uav da ricognizione è stato preso di mira dalle difese aeree ucraine nell’oblast di Sumy, ha detto il comandante delle forze congiunte Serhii Naiev. L’aeronautica militare ha aggiunto che le difese aeree sono state coinvolte nel respingere gli attacchi in diverse altre regioni, tra cui le oblast di Vinnytsia, Dnipropetrovsk e Khmelnytskyi.

Inoltre, la Russia ha lanciato un missile da crociera Kh-22 contro l’Ucraina, che non è riuscito a colpire il suo obiettivo ed è caduto in un’area aperta dell’oblast di Zaporizhzhia, ha riferito l’aeronautica. L’onda d’urto ha danneggiato edifici residenziali ma non ha causato vittime.