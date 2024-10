Ucraina: Kiev, ‘almeno 102 prigionieri di guerra ucraini giustiziati dalla Russia’

19 Ottobre 2024

Kiev, 19 ott. (Adnkronos) – Le forze russe hanno giustiziato almeno 102 prigionieri di guerra ucraini dal 2022. Lo ha dichiarato in un’intervista al Kiev Independent il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets, citando i dati dell’ufficio del Procuratore generale. Secondo Lubinets, il numero effettivo di tali casi è probabilmente molto più alto, poiché è difficile documentare i crimini di guerra russi senza prove a sostegno, come i video delle esecuzioni.

Ci sono state molteplici segnalazioni di esecuzioni di prigionieri di guerra ucraini da parte di soldati russi nel corso di quest’anno. Video e foto con prove dei crimini sono riemersi sui social, tra cui filmati di droni che mostrano l’uccisione dei prigionieri di guerra mentre si arrendevano alle truppe russe, così come video e foto con corpi di soldati ucraini che suggeriscono torture e morte violenta in prigionia.

Lubinets ha affermato che le autorità ucraine documentano i casi il più possibile e trasmettono le prove al Commissario per i diritti umani nella Federazione Russa. Secondo Lubinets, i russi uccidono i prigionieri per dimostrare il loro disprezzo per il diritto internazionale: “Vogliono dimostrare che non saranno puniti per questo dalla comunità internazionale. Si tratta di una politica deliberata della Russia, ma le organizzazioni internazionali chiudono un occhio. Non vedo alcuna reazione pubblica o legale a questi eventi: non ci sono ancora mandati di arresto per i criminali di guerra”.