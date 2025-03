Ucraina: Kiev, ‘almeno 4 morti e 13 feriti negli ultimi attacchi russi’

24 Marzo 2025

Kiev, 24 mar. (Adnkronos) – Almeno quattro persone sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite negli attacchi russi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito i funzionari regionali, secondo cui le difese aeree ucraine hanno intercettato 57 dei 99 droni russi lanciati durante la notte, tra cui droni d’attacco tipo Shahed. Altri 36 droni sarebbero scomparsi dai radar prima di raggiungere i loro obiettivi, probabilmente agendo come esche per sopraffare le difese aeree ucraine.