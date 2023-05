Ucraina: Kiev, ‘attacchi missilistici sulla capitale senza precedenti’

Maggio 18, 2023

Kiev, 18 mag. (Adnkronos) – Gli attacchi di questa mattina a Kiev sono i noni di una serie di recenti incursioni della Russia che sono “senza precedenti per potenza, intensità e varietà”. Lo ha scritto su Telegram l’Amministrazione regionale della città di Kiev (KMBA), dove sono tuttora in vigore gli allarmi per i raid aerei.

“Questa volta l’attacco è stato effettuato da bombardieri strategici Tu-95MS e Tu-160 della regione del Caspio, probabilmente con missili da crociera del tipo X-101/555. Dopo aver lanciato i razzi, il nemico ha schierato i suoi UAV da ricognizione sulla capitale”, ha scritto il KMBA.

L’esercito ucraino ha riferito di diverse esplosioni a Kiev e in altre parti del paese stamattina presto, esortando le persone a rimanere nei rifugi antiaerei. Un incendio è scoppiato in un’azienda nel distretto di Darnytskyi della città a causa della caduta di detriti e un’esplosione è stata registrata nel distretto di Desnyansky, secondo il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.