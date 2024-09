Ucraina: Kiev, ‘attacco con missili da crociera e balistici sulla capitale’

2 Settembre 2024

Kiev, 2 set. (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Kiev. Serhii Popko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, ha affermato che la Mosca ha utilizzato missili da crociera e balistici nel raid. Diverse ondate di esplosioni sono state udite a Kiev poco dopo l’attivazione dell’allerta aerea, intorno alle 5,30 ora locale, ha riferito il Kyiv Independent.

Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che sono stati chiamati i servizi di emergenza nei quartieri cittadini di Sviatoshynskyi, Holosiivskyi e Shevchenkivskyi e che almeno due persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo che è stato ricoverato in ospedale. Come risultato dell’attacco missilistico, Popko ha aggiunto che i detriti sono caduti in almeno quattro distretti della città, causando danni alle auto e agli edifici non residenziali. L’entità dei danni è ancora in fase di indagine, ha aggiunto.