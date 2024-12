Ucraina: Kiev, ‘attacco russo a Ternopil, 2 morti’

2 Dicembre 2024

Kiev, 2 dic. (Adnkronos) – Un attacco con drone russo a Ternopil, avvenuto nella notte, ha causato un incendio in un edificio residenziale e causato vittime. Lo ha riferito il sindaco di Ternopil, Serhiy Nadal, precisando che il drone ha colpito l’ultimo piano di un edificio alto, procurando fiamme che hanno avvolto diversi piani. L’attacco ha causato almeno due vittime e diversi feriti.

Le squadre di emergenza e di soccorso hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio e prestare soccorso ai feriti, mentre venivano allestiti rifugi temporanei per gli sfollati. “I medici stanno facendo tutto il possibile per salvare i feriti”, ha detto Nadal .

Ternopil è una città nell’Ucraina occidentale con una popolazione di circa 225.000 abitanti. Situata a centinaia di chilometri dalla linea del fronte, la città non è un obiettivo frequente degli attacchi russi.