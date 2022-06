Ucraina: Kiev, ‘battaglia per Severodonetsk continua’

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Nell’Ucraina orientale, gli invasori russi stanno conducendo operazioni offensive in diverse direzioni e continuano gli attacchi di artiglieria alle posizioni delle forze di difesa, nonché a obiettivi civili. Il nemico continua a prendere d’assalto Severodonetsk, ma senza successo”. Lo scrive lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nel suo rapporto quotidiano su Facebook, secondo il quale, nella direzione di Severodonetsk , “il nemico continua a sparare con artiglieria e lanciagranate a propulsione contro le posizioni delle nostre truppe e le infrastrutture civili vicino a Lysychansk, Metolkino, Ustynivka e Voronovo. Le battaglie per Severodonetsk continuano. Per migliorare la situazione tattica, le unità nemiche hanno tentato di effettuare operazioni di assalto fuori città, ma senza successo”.

“In direzione Bakhmut – prosegue l’aggiornamento dell’esercito ucraino – oltre che contro le posizioni delle forze armate, il nemico ha sparato artiglieria di vario calibro contro infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di Zolote, Spirne, Berestove, Soledar, Klinove e Troitskoe. Non lontano da Gorsky, Berestovo e Kodema, i difensori ucraini hanno inflitto perdite al nemico. Gli occupanti sono stati costretti a ritirarsi. Nelle aree di Avdiivka, Kurakhiv, Novopavliv e Zaporizhzhya, i russi hanno sparato sulle infrastrutture civili da canne e artiglieria a reazione nelle aree di Kamyanka, Avdiivka, Opytny, Volodymyrivka, Novosilka e Shcherbakiv”.

“A seguito dei danni da fuoco da parte delle forze di difesa dell’Ucraina prosegue lo Stato maggiore – le unità russe dell’11° reggimento separato di fucili a motore del 1° corpo d’armata hanno subito perdite significative e si sono ritirate dall’area delle ostilità per riorganizzare la capacità di combattimento. Gli occupanti russi continuano a subire perdite di personale e attrezzature. Nelle ultime 24 ore, le Forze di Difesa ucraine hanno distrutto almeno 30 unità di equipaggiamento vario e armi del nemico”.