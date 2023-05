Ucraina: Kiev, ‘confidiamo di espellere truppe russe entro fine anno’

Maggio 12, 2023

Kiev, 12 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksii Danilov, ha dichiarato che le autorità di Kiev confidano nell’espulsione delle truppe russe prima della fine dell’anno grazie al successo della controffensiva ucraina.

“Vogliamo porre fine alla guerra prima dell’inverno”, ha detto Danilov, rispondendo alla domanda se la controffensiva ucraina possa avere più successo nei mesi primaverili ed estivi piuttosto che in inverno. Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ha sottolineato che le autorità ucraine non sono preoccupate per la durata della controffensiva e che “lotteranno finché sarà necessario”.

Infine, Danilov ha sottolineato che non esiste una data precisa per l’inizio della controffensiva ucraina, che potrebbe incominciare “tra pochi giorni, settimane o mesi”, ma che inizierà “quando sarà il momento giusto”.