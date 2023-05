Ucraina: Kiev, ‘dipendenti centrale Zaporizhzhia non possono lasciare Enerhodar’

Maggio 10, 2023

Kiev, 10 mag. (Adnkronos) – I soldati russi stanno impedendo ai dipendenti della centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia di andare via dalla vicina città in prima linea di Enerhodar. Lo hanno riferito le forze armate ucraine.

“A Enerhodar, gli occupanti russi hanno organizzato un’evacuazione’ per i familiari dei dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma i dipendenti stessi non sono autorizzati a lasciare la città”, ha dichiarato in una nota lo stato maggiore delle forze armate ucraine.

Le autorità sostenute dalla Russia hanno ordinato l’ evacuazione di migliaia di civili lungo il fronte meridionale. Enerhodar, dove vive la maggior parte del personale della centrale nucleare, è tra i 18 insediamenti i cui residenti sono stati evacuati durante il fine settimana. Gli sfollati sono stati trasferiti nelle città meridionali di Berdiansk e Kyrylivka, mentre altri sono stati portati nella regione russa di Rostov, hanno detto i militari ucraini.