Ucraina: Kiev, ‘drone marittimo abbatte jet russo in operazione senza precedenti’

3 Maggio 2025

Kiev, 3 mag. (Adnkronos) – Un aereo da caccia russo Su-30 è stato distrutto da un attacco con un drone marittimo condotto dall’intelligence militare ucraina. È la prima volta che accade, ha dichiarato l’intelligence militare ucraina Hur, secondo cui l’operazione senza precedenti ha avuto luogo ieri nei pressi del porto russo di Novorossijsk, nel Mar Nero. L’attacco è stato condotto dal Gruppo 13, un’unità speciale dell’Hur, utilizzando un drone marino Magura dotato di una testata missilistica.

“Si tratta della prima distruzione al mondo di un aereo da combattimento da parte di un drone della marina “, si legge nella dichiarazione. Secondo quanto riferito , il caccia multiruolo Su-30 , dal valore di circa 50 milioni di dollari, è stato colpito in volo e si è schiantato in mare. Secondo l’agenzia di intelligence, l’operazione è stata condotta in coordinamento con il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) e le forze di difesa del Paese.