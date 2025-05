Ucraina: Kiev, ‘favorevoli a ulteriori incontri con russi, siamo in attesa del memorandum’**

28 Maggio 2025

Kiev, 28 mag. (Adnkronos/Afp) – L’Ucraina ha dichiarato di essere pronta a ulteriori colloqui diretti con la Russia, ma ha chiesto a Mosca di fornire in anticipo le sue condizioni di pace per garantire che l’incontro produca risultati. “Non siamo contrari a ulteriori incontri con i russi e siamo in attesa del loro memorandum”, ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov in un post su X. “La parte russa ha almeno altri quattro giorni prima della partenza per fornirci il suo documento da esaminare”.