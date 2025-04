Ucraina: Kiev, ‘forze russe intensificano operazioni nel Kursk’

21 Aprile 2025

Kiev, 21 apr. (Adnkronos) – Le forze russe stanno intensificando gli sforzi per cacciare le truppe ucraine dall’oblast’ di Kursk e conquistare le zone di confine dell’oblast’ di Sumy. Lo ha affermato il comandante ucraino in capo Oleksandr Syrsky in un post su Facebook, aggiungendo che le forze di Kiev “hanno ancora una volta sventato l’offensiva nemica in quest’area”, impedendo alle truppe russe di raggiungere i loro obiettivi operativi.