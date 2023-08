Ucraina: Kiev, ‘Mosca affonda i traghetti per proteggere ponte di Crimea’

Agosto 22, 2023

Kiev, 22 ago. (Adnkronos) – La Russia sta ricorrendo all’affondamento dei traghetti nello stretto di Kerch per proteggere il ponte di Crimea dagli attacchi. Lo ha riferito l’intelligence militare ucraina (Hur), aggiungendo che le forze russe ritengono che le barche sommerse forniranno una corsia protettiva nell’acqua davanti al ponte. Un traghetto è già stato affondato, hanno detto ancora i servizi di Kiev, e la Russia prevede di affondarne almeno sei in totale.

Il ponte collega la penisola di Crimea occupata dalla Russia con il Krasnodar russo ed è stato costruito dopo che la Russia ha occupato e annesso la Crimea nel 2014. Essendo una via di rifornimento militare chiave per le forze di occupazione russe in Crimea e nel sud dell’Ucraina, è un “obiettivo militare legittimo” per l’esercito ucraino, ha affermato l’Hur. Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha rivendicato la responsabilità dell’attacco del 17 luglio al ponte di Crimea e ha affermato di aver utilizzato un drone marino sperimentale nell’operazione.

L’esplosione ha danneggiato gravemente una sezione del ponte destinata al traffico stradale e potrebbe non essere completamente riparata fino a novembre, ha detto il vice primo ministro russo Marat Khusnullin il giorno dell’attacco.