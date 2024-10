Ucraina: Kiev, ‘Mosca aiuta Pyongyang, tecnologia nucleare in cambio di soldati’

23 Ottobre 2024

Kiev, 23 ott. (Adnkronos) – La Russia sta aiutando Pyongyang a eludere le sanzioni e a sviluppare le sue capacità nucleari in cambio di truppe e missili nordcoreani. Lo ha dichiarato il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov al quotidiano The Economist. Budanov aveva precedentemente rivelato che circa 11.000 soldati nordcoreani si trovano già in Russia e saranno pronti a combattere entro il 1° novembre, decisione che segnerebbe un rafforzamento della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang, con la Corea del Nord che fornisce già alla Russia proiettili di artiglieria e missili balistici per la guerra contro l’Ucraina.

Il sostegno della Russia alle capacità nucleari include la fornitura di tecnologie per armi nucleari tattiche più piccole e sistemi di lancio di missili sottomarini, ha affermato Budanov. L’evasione delle sanzioni può anche essere vitale per la Corea del Nord, che affronta pesanti restrizioni economiche al suo programma nucleare. La Russia ha bloccato il rinnovo di un programma di monitoraggio delle Nazioni Unite che supervisiona lo sviluppo di missili balistici e nucleari di Pyongyang.