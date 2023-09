Ucraina: Kiev, ‘navi colpite a Sebastopoli sono ‘perdita irreparabile’ per la Russia’

Settembre 15, 2023

Kiev, 15 set. (Adnkronos) – Le navi colpite nella base navale di Sebastopoli, in Crimea, costituiscono una perdita irreparabile per la Russia. Lo ha dichiarato Andrii Yusov, rappresentante dei servizi segreti della difesa dell’Ucraina, aggiungendo che la nave da sbarco Minsk e il sottomarino Rostov sul Don sono stati distrutti nell’attacco. Entrambi erano in fase di riparazione al momento dell’attacco, probabilmente il più ambizioso dell’Ucraina al porto dall’inizio della guerra e che è giunto mentre Kiev intensifica gli attacchi missilistici e di droni sulla penisola.

Parlando ai media ucraini, Yusov ha definito la distruzione della nave da sbarco una “perdita irreparabile” per la flotta marittima russa, perché, come ha affermato, i russi non producono più tali navi. Ha inoltre aggiunto che i servizi segreti della difesa non vogliono entrare nei dettagli su quale arma sia stata usata per colpire il cantiere navale, ma che è in corso la smilitarizzazione dei territori ucraini occupati.