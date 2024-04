Ucraina: Kiev nega coinvolgimento in attacco area centrale Zaporizhzhia

7 Aprile 2024

Kiev, 7 apr. (Adnkronos) – In una dichiarazione fornita all’Ukrainska Pravda, un portavoce dell’agenzia di intelligence militare ucraina ha affermato che l’Ucraina non è coinvolta nell’attacco con droni sull’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. “L’Ucraina non è coinvolta in alcuna provocazione armata sul territorio della centrale nucleare occupata illegalmente”, ha detto il portavoce Andrii Yusov.

“Lo Stato aggressore mette ancora una volta in pericolo l’impianto nucleare”, ha detto Yusov. “Gli attacchi russi, in particolare gli attacchi sotto falsa bandiera, sul territorio della centrale nucleare ucraina, così come il dispiegamento di truppe e armi nell’area e l’estrazione mineraria delle strutture della centrale, sono da tempo una pratica criminale ben nota e costante”.