Ucraina: Kiev, ‘numerose vittime in attacco russo campo addestramento’

3 Marzo 2025

Kiev, 3 mar. (Adnkronos/Afp) – Le autorità ucraine hanno segnalato un numero imprecisato di vittime in seguito a un attacco missilistico russo contro un campo di addestramento militare a circa 130 chilometri dalla linea del fronte, “vicino al villaggio di Cherkaske”, fuori dalla città di Dnipro, ha riferito il blogger militare ucraino, Yury Butusov, secondo cui tra 30 e 40 soldati sono stati uccisi e altri 90 sono rimasti feriti. “La tragedia è la terribile conseguenza di un attacco nemico”, ha affermato il comandante delle forze di terra ucraine, il maggiore generale Mykhailo Drapaty, esprimendo “le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime”.

La deputata ucraina Mariana Bezugla ha dichiarato su Facebook che l’attacco è avvenuto mentre i soldati erano schierati in formazione, accusando i comandanti di “stupidità” e “incapacità di adattarsi alle nuove realtà”. Una fonte militare ha riferito alla France Press che non c’era “nessuna fila o assembramento di persone”. “Il nemico ha utilizzato un missile balistico Iskander-M con munizioni a grappolo”, ha aggiunto la fonte, poiché “i frammenti erano sparsi su una vasta area”. Durante la guerra, si sono verificati diversi incidenti simili, tra cui un attacco a un istituto militare a Poltava nel settembre dell’anno scorso, in cui sono state uccise circa 60 persone.