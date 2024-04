Ucraina: Kiev, ‘oltre 18.000 soldati russi del distretto sud hanno disertato’

29 Aprile 2024

Kiev, 29 apr. (Adnkronos) – I soldati del distretto militare meridionale della Russia dispiegate in Ucraina stanno abbandonando i loro posti in numero crescente. Lo ha riferito l’intelligence militare ucraina (Hur), precisando che sono oltre 18.000 i militari dell’unità di Mosca che hanno disertato. Il motivo sarebbe da ricercare nel morale basso nelle truppe, problema ricorrente per le forze armate russe che combattono in Ucraina.

Di questi, circa 10.000 sono coscritti mobilitati e 2.000 sono invece soldati a contratto, ha aggiunto l’agenzia di intelligence militare. Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato all’inizio di aprile che le truppe russe in Ucraina sono composte principalmente da soldati a contratto e riservisti mobilitati alla fine del 2022, ma i coscritti sono spesso costretti a firmare contratti.

Nella 58esima armata russa di armi combinate, il tasso di diserzione è di circa 2.500 soldati, secondo la dichiarazione dell’agenzia. Kiev ha incoraggiato attivamente le truppe dell’esercito d’invasione russo a disertare o addirittura a passare dalla parte ucraina. Il servizio di intelligence militare ucraino ha lanciato una hotline nel settembre 2022 per aiutare i soldati russi disposti ad arrendersi.