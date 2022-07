Ucraina: Kiev, ‘russi bombardano il Donetsk. A fuoco nel Kherson i campi di grano’

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Nella regione di Sumy i russi hanno sparato contro un collegio psichiatrico e ci sono vittime. A Kharkiv, hanno attaccato una delle istituzioni educative della città. Nel Donbass, hanno preso Lysychansk e nel Donetsk hanno intensificato i bombardamenti. I campi di grano stanno bruciando nel Kherson a causa dei bombardamenti russi”. Lo rende noto lo stato maggiore ucraino nel suo riepilogo mattutino delle operazioni belliche in corso fra Russia e Ucraina, aggiungendo che “la notte è stata relativamente calma a Volyn, in Transcarpazia, nella regione di Rivne, a Ivano-Frankivsk, Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia, Zaporizhzhya, Khmelnytskyi, Ternopil, Kirovohrad , Cherkasy Odessa, Poltava, Zhytomyre e Kiev. A Chernihiv, l’esercito russo ha effettuato due attacchi con armi leggere al confine, nel distretto di Koryukivskyi, di notte. Secondo i dati preliminari, nessuno è rimasto ferito. Le informazioni sulle conseguenze sono in corso di chiarimento”.

“A Sumyshchyna – prosegue il comunicato – lo scorso giorno i russi hanno rilasciato più di 230 mine e proiettili di vario calibro. Cinque comunità sono state colpite: Znob-Novgorodska, Novoslobidska, Velikopysarivska, Bilopolska, Khotinska. La sera del 3 luglio i russi hanno bombardato con mortai e artiglieria il territorio e i locali del collegio psiconeurologico di Sumy. Un incendio è scoppiato nella sala da pranzo dell’istituto, l’edificio amministrativo e il dormitorio sono stati distrutti. Almeno tre pazienti del collegio sono rimasti feriti. Attualmente sono in ospedale. Nella regione di Dnipropetrovsk , il nemico ha nuovamente bombardato le comunità di Zelenodolsk e Shirokivsk nel distretto di Kryvorizka. Non ci sono feriti. Nel villaggio di Shestirnya, le finestre di un asilo sono saltate in aria a causa di un’onda esplosiva. A Kharkiv : alle 4 del mattino, l’esercito russo ha attaccato una delle istituzioni educative della città, è scoppiato un incendio, parte dell’edificio è stata distrutta. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando sul posto, finora non ci sono vittime”.

“Nella regione di Kharkiv, durante il giorno, gli occupanti hanno effettuato colpi di artiglieria contro le comunità dei distretti di Kharkiv, Izyum e Bogodukhiv della regione. Edifici residenziali e fabbricati agricoli sono andati in fiamme, ci sono stati colpi in aree aperte nei campi. Nel Luhansk, truppe russe sono trincerate a Lysychansk. Sono riuscite ad attraversare il fiume Siverskyi Donets e prendere Bilogorivka. Nel Donetsk i russi hanno aumentato l’intensità e la potenza dei bombardamenti. Durante il giorno hanno sparato contro Avdiyivka, Bakhmut, Kramatorsk, Slovyansk e contro gli insediamenti di Oleksievo-Druzhkivka, Malynivka, Novopoltavka, danneggiano 82 strutture. Nella regione sono morte nove persone, compreso un bambino; 25 feriti, uno dei quali un bambino. Il Donetsk resta senza gas e in parte senza acqua ed elettricità, mentre continua l’evacuazione della popolazione. Sempre ieri le truppe russe hanno bombardato diversi insediamenti nella regione di Mykolaiv, in particolare i territori delle comunità di Kutsurubska, Pervomayska e Voskresenska. Ci sono edifici danneggiati, secondo i dati preliminari, non ci sono vittime”.