Ucraina: Kiev, ‘Russi si concentrano su Bakhmut e continuano assalto Severodonetsk’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “L’esercito russo sta concentrando i suoi sforzi principali nella direzione di Bakhmut (regione di Donetsk) e continua con i suoi i tentativi di prendere e stabilire il controllo su Severodonetsk”. Lo rende noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine nell’aggiornamento quotidiano sulle operazioni militari. “Nella direzione di Donetsk – afferma – il nemico sta combattendo lungo la linea di contatto. Gli sforzi principali si concentrano sulla direzione di Bakhmut, dove sono stati registrati bombardamenti di artiglieria nelle aree degli insediamenti di Vesele, Soledar, Berestove e Vovchoyarivka. Il nemico non smette di cercare di stabilire il pieno controllo sulla città di Severodonetsk, che continua a prendere d’assalto. Nelle aree di Volyn e Polissya una delle brigate meccanizzate della Repubblica di Bielorussia sta allestendo punti d’accoglienza dei coscritti. Nella direzione settentrionale, il nemico continua a detenere unità del distretto militare occidentale nelle aree di confine delle regioni di Bryansk e Kursk”.

“Il nemico – prosegue il comunicato – ha sparato con l’artiglieria contro le posizioni delle nostre truppe nelle aree di Leonivka e Bachivsk rispettivamente nelle regioni di Chernihiv e Sumy. Nella direzione di Slobozhansky, il nemico ha raggruppato le truppe per aumentare le capacità offensive. Nella direzione di Kharkiv, gli sforzi principali del nemico sono concentrati sul mantenimento delle frontiere occupate. Al fine di frenare le nostre unità e impedire il passaggio all’offensiva, il nemico ha effettuato un intenso fuoco di artiglieria, anche da più lanciarazzi nelle aree di Bazaliyivka, Uda e Verkhniy Saltiv. In direzione est, l’aggressore sta conducendo operazioni d’assalto, alla ricerca di punti deboli nelle posizioni difensive delle nostre truppe. Ha sparato artiglieria di vario calibro contro infrastrutture civili vicino a Pryshib, Dolyna, Karnaukhivka e Vernopil. Nella direzione di Lyman, il nemico non ha intrapreso un’azione attiva, sparando contro le nostre unità con l’artiglieria nell’area di Pyskunivka. Nella direzione di Severodonetsk, gli occupanti russi continuano a sparare sulle unità delle nostre truppe da tutta la potenza di fuoco disponibile nelle aree degli insediamenti di Belogorovka, Lysychansk, Severodonetsk”.

“Nelle direzioni Lyman, Avdiiv, Novopavliv e Zaporizhzhya, il nemico esercita un fuoco sistematico per frenare le azioni delle unità delle nostre truppe negli insediamenti di Novobakhmutivka, Vodiane, Pervomaiske, Mykilske, Antonivka, Huliaipole, Novopil e Orikhiv. Sulla rotta Yegorivka-Shevchenko, i nostri soldati hanno scoperto e distrutto un gruppo nemico di sabotaggio e ricognizione. Nelle direzioni sud Buz e Tavriya, il nemico sta concentrando i suoi sforzi sul mantenimento delle frontiere occupate e sull’impedire l’avanzata delle nostre truppe. Infligge danni da fuoco alle unità delle Forze di Difesa. Continua a migliorare l’attrezzatura ingegneristica delle posizioni nelle aree degli insediamenti Bezvodne e Ishchenko. Nelle zone operative marittime del Mar Nero e dell’Azov, l’obiettivo principale del nemico è bloccare le spedizioni civili. Nel Mar Nero, il nemico è pronto a usare armi ad alta precisione”.