Ucraina: Kiev, ‘Russia non si limiterà al Donbass, vuole completa distruzione Paese’

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il Cremlino non limiterà i suoi appetiti al Donbass e sta pianificando la completa distruzione dell’Ucraina”. Lo ha detto Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence ucraina, in un’intervista a “RBK-Ucraina, sottolineando che “siamo stati i primi a dire cosa e come sarebbe successo. Pertanto, posso dirvi con piena responsabilità che i piani della Russia sono la completa distruzione dell’Ucraina, assolutamente completa”.

“Non risponderò – ha aggiunto – a qualsiasi domanda che riguardi teorie secondo le quali, forse, il Donbass gli basterà”.