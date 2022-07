Luglio 13, 2022

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – L’Ucraina ha bisogno di 9 miliardi di dollari al mese per coprire il deficit di bilancio, che è quasi il doppio delle richieste precedenti. Lo ha detto al Financial Times Oleg Ustenko, consigliere del presidente Zelensky per le questioni economiche, secondo cui questi fondi dovrebbero coprire i costi di alloggi di emergenza e riparazioni abitative per milioni di persone, oltre a finanziare un reddito minimo di base per le persone che hanno perso il lavoro.