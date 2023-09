Ucraina: Kiev, ‘sminamento totale in massimo sette anni dopo fine guerra’

Settembre 15, 2023

Kiev, 15 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Potrebbero volerci al massimo sette anni per bonificare l’Ucraina dalle mine. Lo ha riferito il primo ministro Denis Shmigal, citando le autorità del paese secondo le quali, per i lavori di sminamento, potrebbero essere necessari tra i cinque e i sette anni, una volta terminata la guerra. Parlando con i giornalisti, Shmigal ha affermato che l’Ucraina dispone delle infrastrutture necessarie per lo sminamento del suo territorio grazie, in parte, anche al fatto che tutte le istituzioni statali si sono unite nella stessa direzione per affrontare il problema.

“Purtroppo l’Ucraina è ora leader in termini di numero di terreni minati, ma vi assicuro che sarà leader nel campo umanitario e nello sminamento in generale”, ha detto Shmigal, smentendo le valutazioni degli esperti, che suggeriscono che per questo scopo ci vorranno “decine, addirittura centinaia” di anni.

“Abbiamo l’ambizione di completare lo sminamento su larga scala dei terreni agricoli entro tre anni dalla liberazione dei territori. In generale, di completare lo sminamento dell’intero territorio dell’Ucraina entro cinque o sette anni”, ha affermato. Shmigal ha riferito che finora sono stati ispezionati circa 190.000 ettari di terreno agricolo minato degli oltre 470.000 ettari identificati come “prioritari” per il lavoro di sminamento.