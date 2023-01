Ucraina, Kiev: “Soledar in mano alla Russia”

Gennaio 25, 2023

Kiev, 25 gen. (Adnkronos) – L’esercito ucraino ha ammesso ufficialmente di essersi ritirato da Soledar, nella regione orientale di Donetsk, dopo una sanguinosa battaglia durata mesi. “Dopo mesi di duri combattimenti, le forze armate ucraine hanno lasciato” Soledar per riposizionarsi sulla difensiva, ha detto il portavoce dell’esercito, Sergui Tcherevaty. Soledar, che si trova nel Donbass, è ritenuta strategica dai russi per impadronirsi della città di Bakhmut.

“La Russia si sta preparando a una nuova ondata di attacchi con le forze che può mobilitare. Gli occupanti stanno già aumentando la pressione a Bakhmut, Vuhledar e in altre direzioni. E vogliono aumentare la pressione su scala più ampia. Per non riconoscere l’errore dell’aggressione, la Russia vuole impiegare più persone e attrezzature nei combattimenti”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.