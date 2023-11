Ucraina: Kiev, ‘Varsavia sblocchi circolazione veicoli commerciali alla frontiera’

Novembre 23, 2023

Kiev, 23 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità ucraine hanno chiesto al governo polacco di impegnarsi per porre fine al blocco del confine da parte dei trasportatori polacchi dopo che è stata confermata la morte di un camionista ucraino che stava aspettando il suo turno per attraversare. L’ambasciata ucraina a Varsavia ha inviato una nota ufficiale al ministero degli Esteri polacco in cui “chiede di sbloccare la circolazione dei veicoli commerciali”, come precisa l’ambasciatore Vasil Zvarych su Facebook.

“Le restrizioni alla circolazione delle merci da parte dei manifestanti polacchi rappresentano una minaccia per la vita e la salute delle persone, causano una minaccia significativa alla sicurezza e all’ordine del traffico sulle strade pubbliche”, ha denunciato l’ambasciatore Zvarych. “Chiediamo alle autorità polacche di adottare misure decisive per sbloccare il traffico ed evitare che i camionisti ucraini, polacchi e stranieri facciano la fila per molti chilometri senza condizioni adeguate, diventando ostaggi delle azioni degli organizzatori della protesta”.