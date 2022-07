Ucraina: Kiev, ‘vice capo sicurezza licenziato per motivi di salute’

Luglio 25, 2022

Kiev, 25 lug. (Adnkronos) – Il licenziamento di Ruslan Demchenko, il primo vice segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, stamattina da parte del presidente Volodymyr Zelensky, è legato alla sua salute. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente ucraino Serhii Nikiforov.

“La guerra ha mobilitato non solo il nostro esercito, ma anche tutti noi, tutti gli organi statali – ha spiegato parlando con l’agenzia Interfax-Ucraina – Stiamo tutti lavorando al limite delle nostre capacità in questo momento, con grande carico fisico e morale. Sfortunatamente, lo stato di salute del signor Demchenko non gli permette di lavorare con un tale carico ora”.