Ucraina: Kirby, ‘non manderemo soldati americani a combattere’

Marzo 6, 2024

Washington, 6 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby, commentando l’appello del presidente francese Emmanuel Macron agli alleati a non essere codardi. “Macron ha certamente tutto il diritto e la capacità di parlare per se stesso e di esprimere le proprie opinioni. Tutto quello che posso fare è parlare per il presidente Biden, comandante in capo”, ha aggiunto. “È stato molto chiaro fin dall’inizio di questa guerra. Non ci saranno truppe americane sul campo a combattere in Ucraina”.

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky non chiede agli alleati di inviare truppe in Ucraina, ha sottolineato Kirby. “Il presidente Zelensky non chiede questo. Chiede solo gli strumenti. Non ha mai chiesto che truppe straniere combattessero per il suo Paese. Lui e le sue truppe vogliono farlo, ma hanno bisogno degli strumenti per farlo”.