Ucraina: Kuleba, ‘coalizione per fornire aerei occidentali entro l’anno ‘

Maggio 17, 2023

Kiev, 17 mag. (Adnkronos) – Quest’anno si formerà una coalizione per fornire all’Ucraina aerei da combattimento occidentali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba alla televisione nazionale ucraina, aggiungendo che alcuni alleati dell’Ucraina hanno espresso la volontà di addestrare i militari ucraini per l’utilizzo dei caccia occidentali.

“Tutto questo è il risultato dei viaggi internazionali fatti dal presidente e da tutti noi che lavoriamo sul fronte diplomatico – ha aggiunto Kuleba – La nostra priorità è l’F-16, ma non stiamo annullando altre opzioni di aerei. È come con i carri armati. Una volta formata la coalizione, tutto accadrà molto rapidamente”.

Durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky nel Regno Unito il 15 maggio, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che fornire aerei da combattimento occidentali all’Ucraina “non era una cosa semplice”, ma che il Regno Unito era comunque pronto a essere “una parte fondamentale dei paesi della coalizione” aiutando L’Ucraina in questo sforzo. Il Regno Unito ha promesso di addestrare i piloti ucraini sugli F-16 quest’estate.

Anche la Francia ha “aperto la porta” all’addestramento dei piloti ucraini su come utilizzare i caccia occidentali, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver incontrato Zelensky a Parigi. L’Ucraina ha ricevuto 14 aerei da combattimento MiG-29 dell’era sovietica dalla Polonia e 13 dalla Slovacchia. Tuttavia, l’Ucraina ha mostrato maggior interesse per l’F-16 costruito negli Stati Uniti, in servizio dagli anni ’70 e utilizzato da oltre 20 nazioni.