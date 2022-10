Ucraina: Kuleba, ‘crimini dei russi sono genocidio’

Ottobre 21, 2022

Kiev, 21 ott. (Adnkronos) – I crimini commessi dai russi durante l’aggressione su vasta scala rientrano negli articoli della Convenzione sul genocidio del 1948 e l’Ucraina sta lavorando per assicurare i criminali russi alla giustizia per il genocidio del popolo ucraino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. “I crimini dei russi in Ucraina – ha spiegato in collegamento video alla conferenza “Diritto internazionale contro il genocidio” organizzata dal Zentrum Liberale Moderne a Berlino – sono un genocidio sotto ogni punto di vista: l’uccisione di ucraini solo perché ucraini, l’intenso incitamento al genocidio da parte dei media statali russi, dei funzionari russi e dello stesso Putin. Fatti terrificanti come l’allontanamento forzato dei bambini ucraini dai territori occupati per essere mandati in Russia, dove vengono consegnati alle famiglie russe e cresciuti con la forza come russi, distruggendo la loro identità ucraina”.

“Questa di rapire migliaia di bambini ucraini, portarli in Russia usando la coercizione o l’inganno e trasferirli alle famiglie russe, dove vengono cresciuti come russi, è una politica statale sistematica della Russia – ha aggiunto – Abbiamo ripetutamente condannato con forza questi crimini e collaboriamo attivamente con le forze dell’ordine ucraine e le strutture internazionali per raccogliere prove per provare che si tratta di genocidio”.

In particolare, Kuleba ha ricordato l’iniziativa dell’Ucraina di creare un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina al fine di assicurare alla giustizia la leadership politica e militare della Russia. Ha aggiunto che l’Ucraina conta sul sostegno tedesco di questa iniziativa.