Ucraina: Kuleba non andrà a riunione Osce per presenza delegazione russa

Novembre 28, 2023

Kiev, 28 nov. (Adnkronos) – La delegazione ucraina non parteciperà alla prossima riunione dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) a causa della presenza di rappresentanti russi. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino Oleh Nikolenko.

L’incontro è previsto dal 30 novembre al 1° dicembre a Skopje, capitale della Macedonia del Nord. “L’Ucraina apprezza molto gli sforzi della Macedonia del Nord, che ha la presidenza dell’Osce nel 2023, e del ministro degli Esteri Bujar Osmani”, ha affermato Nikolenko, sottolineando “la professionalità e l’impegno costante di Osmani nella protezione dei principi e degli obblighi dell’Osce”.

Nikolenko ha anche ricordato che la Russia ha detenuto illegalmente tre funzionari ucraini dell’Osce, che sono stati fermti poco dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala. Pur astenendosi dal partecipare al prossimo incontro, “l’Ucraina resta fedele ai principi dell’Osce”, ha aggiunto.