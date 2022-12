Ucraina: Kuleba, ‘pacchi ad ambasciate sono risposta russa a isolamento diplomatico’

Dicembre 3, 2022

Kiev, 3 dic. (Adnkronos) – Dmytro Kuleba ha dichiarato che sono 17 le ambasciate o consolati ucraini nel mondo ad aver ricevuto negli ultimi giorni lettere bomba o pacchi contenenti parti di animali. Una reazione attribuita dal ministro degli Esteri ucraino a Mosca e causata dal suo isolamento diplomatico. In un’intervista alla Cnn, Kuleba ha affermato: “È iniziato con un’esplosione all’ambasciata dell’Ucraina in Spagna, ma ciò che è seguito a questa esplosione è stato più strano, e direi anche ‘malato’.”

Una lettera bomba all’ambasciata ucraina a Madrid mercoledì ha lasciato un impiegato con lievi ferite. Altre lettere sono stati inviate al primo ministro spagnolo, al vice primo ministro e all’ambasciata americana. Il portavoce degli affari esteri dell’Ucraina, Oleg Nikolenko, ha affermato che bacchi sono stati inviati alle ambasciate in Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia, Italia e Austria.

Quando gli è stato chiesto chi pensava ci fosse dietro le lettere, Kuleba ha detto di essere “tentato di nominare subito la Russia , perché prima di tutto devi rispondere alla domanda, a chi giova? Forse questa risposta terroristica è la risposta russa all’orrore diplomatico che abbiamo creato per la Russia sull’arena internazionale, ed è così che cercano di reagire mentre stanno perdendo le vere battaglie diplomatiche una dopo l’altra”. La Russia ha negato ogni responsabilità per i pacchi a Madrid. Mercoledì, la sua ambasciata in Spagna ha dichiarato: “Qualsiasi minaccia o atto terroristico, ancor più diretto contro una missione diplomatica, è totalmente riprovevole”.