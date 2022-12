Ucraina: Kuleba, ‘pacchi pericolosi inviati a nostre ambasciate in Romania e Danimarca’

Dicembre 6, 2022

Kiev, 6 dic. (Adnkronos) – Altri “pacchi pericolosi” sono stati inviati alle ambasciate ucraine in Romania e Danimarca. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, parlando di “campagna di terrore e intimidazione” iniziata mercoledì scorso contro ambasciate e consolati ucraini con “un pacco con esplosivo a Madrid” e proseguita con “pacchi insanguinati in altre capitali”.

“Posso solo ribadirlo a tutti i nemici dell’Ucraina – ha aggiunto – Non riuscirete a intimidirci o fermarci. Abbiamo ricevuto notizia di nuovi pacchi pericolosi inviati alle nostre ambasciate. Oggi, questo è stato fatto alle nostre ambasciate in Romania e in Danimarca”.