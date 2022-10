Ucraina: Kuleba, ‘siamo noi le vittime, non abbiamo provocato Putin’

Ottobre 10, 2022

Kiev, 10 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro degli Esteri ucraino Dimitro Kuleba ha sottolineato che è il suo Paese a essere “vittima” della Russia, e non viceversa, e che il presidente russo Vladimir Putin non è stato “provocato” in alcun modo dall’attacco di sabato al ponte di Kerch in Crimea.

“Chiedo ai media internazionali di smettere di incolpare le vittime dell’aggressione, suggerendo che quella di Putin sia una risposta a una provocazione – ha scritto su Twitter – Non c’è bisogno di nulla per spingerlo a commettere crimini efferati”. Il capo della diplomazia ucraina, che ha interrotto il suo viaggio in Africa per tornare a Kiev, ha aggiunto che “Putin, di fronte alle sconfitte sul campo di battaglia, usa il terrore dei missili per cambiare a suo favore l’andamento della guerra”.

Il presidente russo ha minacciato una “risposta dura” contro l’Ucraina se “continua con i suoi atti di terrorismo”, dopo che l’esercito russo ha compiuto un “attacco massiccio” la capitale ucraina Kiev e altre città dopo l’esplosione di sabato sul ponte di Kerch, che collega il Paese con la penisola di Crimea, annessa nel 2014.