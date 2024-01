Ucraina: Kuleba, ‘sorpresi per resilienza nostro popolo, ma è in gioco futuro’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Siamo rimasti sorpresi noi stessi per la resilienza del popolo ucraino. Per noi è in gioco la nostra esistenza e il nostro Paese. Ci reinventiamo per difendere il futuro dei nostri figli, questa è la nostra vera motivazione”. Lo ha detto a Mezz’ora su Raitre il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina Dmytri Kuleba