Ucraina: la collezione russa Fabergé in corso di restituzione dal Regno Unito**

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il ritorno in patria di capolavori artistici russi da Londra, comprese tre uova di Carl Faberge dalla collezione dei Musei del Cremlino di Mosca (Mmk), è in corso”. Lo ha detto alla agenzia di stampa russa Ria Novosti Mikhail Shvydkoy, rappresentante speciale del Presidente della Federazione Russa per la cooperazione culturale internazionale.

Diverse istituzioni culturali russe, tra cui i musei del Cremlino di Mosca e il Museo statale dell’Hermitage, hanno prestato i loro capolavori per la mostra ‘Fabergé in London: Romance to Revolution ‘, la prima grande mostra in Inghilterra dedicata all’importanza internazionale del leggendario orafo russo allestita al British Victoria e all’Albert Museum. In totale, la Russia ha fornito circa 10 pezzi. La mostra è stata aperta a novembre e si è conclusa l’8 maggio.

“Il processo di restituzione della collezione in Russia è in corso. Utilizziamo le stesse procedure di restituzione della collezione Morozov per la restituzione della collezione Fabergé dal Regno Unito”, ha affermato Shvydkoy. Il quale ha poi espresso la speranza che le mostre tornino nel prossimo futuro. “Spero che saremo in grado di farlo in un tempo abbastanza breve”, ha aggiunto.