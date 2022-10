Ucraina: La Duma russa ha riferito che quasi 10mila mobilitati sono tornati a casa

Ottobre 21, 2022

Mosca, 21 ott. (Adnkronos) – Circa 10.000 riservisti russi, mobilitati per la guerra in Ucraina, sono stati rimpatriati per vari motivi. Lo ha detto Andrey Kartapolov, presidente del Comitato di difesa della Duma di Stato, precisando che saranno effettuate indagini allo scopo di chiarire se la mobilitazione per alcuni militari non dovesse essere prevista.

Kartapolov ha affermato che la mobilitazione parziale continua a San Pietroburgo, dove sta procedendo come previsto. Il presidente russo Vladimir Putin aveva firmato un decreto sulla mobilitazione parziale nella Federazione Russa, iniziata il 21 settembre. Il 14 ottobre Putin ha annunciato di voler completare la mobilitazione entro due settimane.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito che 300.000 riservisti sarebbero stati richiamati nell’ambito di una mobilitazione parziale.